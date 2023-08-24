مصادرة أطنان من “بضائع البسطات” المخالفة بـ”جدة”

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أسفرت حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية التي شنتها أمانة محافظة جدة عن مصادرة أكثر من 8 أطنان من الخضراوات والأسماك والبضائع المتنوعة بنطاق بلدية المليساء.

وأوضح رئيس البلدية مهدي اليامي، أنه جرى مصادرة 4 أطنان من الخضراوات و3 أطنان من الأسماك، وطن واحد من الملابس والخردوات المعروضة في بسطات مخالفة لدى الباعة المتجولين في حيي الخمرة والقرينية.

وأضاف اليامي أن الأعمال الميدانية شملت إزالة البسطات والعربات العشوائية التي يجري استخدامها لممارسة “البيع العشوائي” في نطاق البلدية.