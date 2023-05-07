مصادرة وإتلاف 650 كيلوجراماً من المواد الغذائية بمطبخ مخالف في مكة

المناطق-مكة المكرمة

أسفرت الجولات الرقابية المكثفة لأمانة العاصمة المقدسة بمكة المكرمة عن ضبط مطبخ مخالف للاشتراطات الصحية في نطاق بلدية العتيبية، ومصادرة وإتلاف 650 كيلوجراماً من المواد الغذائية كانت بداخله.

وأوضحت الأمانة أن الموقع الذي جرى ضبطه، يتم بداخله إعداد وتحضير الوجبات الغذائية في بيئة تفتقر أدنى الاشتراطات الصحية، حيث صادرت وأتلفت 320 كجم من اللحوم و 200 كجم أرز و 130 كجم من الخضراوات والبهارات.

وأكّدت تكثيف الجولات الرقابية دون تهاون لإزالة أي مخالفات، مع استمرارية أعمالها في التصدي ومعالجة الظواهر السلبية بكل أشكالها.