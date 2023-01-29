مصادرة وإزالة 13 مبسط عشوائي في نطاق بلدية المطار

المناطق_جدة

صادرت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الماضي، ما يزيد على 4 أطنان من الخضروات والفواكه من 13 مبسط عشوائي تمت إزالتها ضمن جولاتها الميدانية لرصد الظواهر السلبية في نطاق بلدية المطار الفرعية، والتي تستهدف مكافحة البيع العشوائي وتحسين المشهد الحضري ومعالجة المخالفات المتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني، استمرار مسح مواقع تجمعات الباعة المتجولين من قبل فرق الرقابة الميدانية، لمكافحة البيع العشوائي في المناطق الواقعة ضمن نطاق البلدية.

وقال: ” شملت أعمال المسح المناطق المجاورة لسوق الخضار المركزي، والطرقات والساحات العامة، حيث تمت مصادرة الخضروات الموجودة في المباسط العشوائية وتسليمها إلى الجمعيات الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد مواصلة أعمال القضاء على ظواهر تشويه المظهر العام ورفع مستوى النظافة، مهيبًا بضرورة التفاعل مع الأعمال البلدية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.