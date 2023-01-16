مصادر المناطق.. ميسي وبنزيما قادمان للدوري السعودي في الميركاتو الصيفي

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تسعى وزارة الرياضة في إطار استراتيجية دعم الأندية الرياضية لاستقطاب عدد من الأسماء الرياضية الكبيرة في كرة القدم على غرار اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وقع عقدا احترافيا مع نادي النصر.

وقالت مصادر مسؤولة لصيحفة المناطق، إنه تم الاتفاق مع اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل مسي ليمثل نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب مصادر الصحيفة فإن المفاوضات جارية مع اللاعب الدولي كريم بنزيما، لاعب المنتخب الفرنسي وفريق ريال مدريد الأسباني ليمثل أندية الغربية خلال المركاتو الصيفي القادم أيضاً.

يذكر أن سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قال في وقت سابق بعد توقعي فريق النصر ما رونالدو إلى توجه الوزارة لدعم بقية الأندية بصفقات نوعية من نجوم عالميين قريبًا.

على جانب آخر كشفت مصادر المناطق عن نية وزارة الرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي لكرة القدم العزم في إصدار تراخيص تخصيص أندية دوري المحترفين وبيعها على ملاك ومستثمرين في إطار خصخصة الأندية السعودية إحدى خطط رؤية المملكة 2030.