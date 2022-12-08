مصادر: النظام الإيراني يتفاوض مع فنزويلا للجوء في حال الإطاحة بالنظام

المناطق-الرياض

أبلغت مصادر دبلوماسية غربية بأن النظام الإيراني دخل في مفاوضات مع فنزويلا تزامنا مع مواصلة القمع الدموي في الداخل من أجل إيواء مسؤولي النظام وعائلاتهم إذا تفاقم الوضع في البلاد وزاد احتمال الإطاحة بالنظام.

وبحسب موقع “ايران انترناشيونال”، قام أربعة مسؤولين رفيعي المستوى من النظام الإيراني بزيارة فنزويلا منتصف أكتوبر الماضي، وطلبوا من المسئولين الفنزوليين السماح لكبار المسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم باللجوء إلى فنزويلا في حال النظام في إيران”.

يأتي هذا النبأ في حين أصدرت بدري خامنئي شقيقة مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، أمس الأربعاء، بيانا أعربت فيه عن البراءة من شقيقها ووصفت النظام في إيران بـ “الخلافة الاستبدادية لخامنئي” و”الإجرامية” معربة عن أملها في أن ينتصر الشعب على هذا النظام.