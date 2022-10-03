مصادر بـ«البيئة»: فحص سلامة الخضار لا يتم حتى الآن في المدينة

المناطق_متابعات

كشفت مصادر بوزارة البيئة أن سوق الخضار والفواكه بالمدينة المنورة لايزال يفتقد مختبر فحص جودة للتأكد من سلامة الخضراوات والفواكه وخلوها من الملوثات الكيميائية ومتبقيات المبيدات.

وأوضحت المصادر أن عدم وجود مختبر بفرع وزارة البيئة بالمدينة المنورة، استدعى الاستعانة بمختبرات الوزارة بالرياض، ما يستلزم وقتًا طويلاً لحين صدور نتائج التحليل وفقا لـ “عكاظ”.

فحص سلامة الخضار بالمدينة

وقال فرع الوزارة بالمدينة، إن مختبر جودة وسلامة المنتجات الزراعية جار العمل عليه، وسيتم افتتاحه خلال الأسابيع المقبلة.

وبين أنه يتم حاليًا أخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية في حدود الصلاحية، وإرسالها إلى مختبرات الوزارة بالرياض.

ويأتي ذلك رغم مرور عامين وثلاثة أشهر على موافقة مجلس الوزراء على نقل 7 اختصاصات من وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة البيئة، من بينها أسواق النفع العام وتسلم الأخيرة مهمات الإشراف على تلك الاختصاصات.

ووافق مجلس الوزراء قبل نحو 4 أشهر على نقل 7 اختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، من بينها أسواق النفع العام وتشمل الخضراوات والفاكهة، اللحوم، الأسماك، الماشية، الإبل، الطيور، الحطب، الأعلاف، والمسالخ.