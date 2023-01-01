مصادفة غريبة.. قرية مصرية تسجل أول مولود للعام الجديد عامين على التوالي

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احتفظت قرية المحارزة بمركز أبو تشت بمحافظة قنا المصرية، بميلاد أول طفل في العام الجديد، للعام الثاني على التوالي.

وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن أول مولود للعام 2023، والذي حمل اسم فوزي أحمد فوزي.

وأضافت الوزارة، أن الطفل فوزي ولد الساعة 12: 35 بعد منتصف الليل، لافتة إلى أن هناك سلسلة من الاجراءات المتبعة لتسجيل الأطفال ضمن مواليد العام، أولها أن يبلغ والد الطفل المولود مكتب الصحة بخطاب رسمي، ويتم بعدها قيد المولود بسجلات الوزارة كما يتم تخصيص رقم قومي.

أما في العام 2022، فتم تسجيل الطفل مالك كأول مولود في السنة، بإحدى قرى مركز أبوتشت في محافظة قنا.