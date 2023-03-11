مصارف العالم تراجعت بسببه.. السلطات الأمريكية تغلق “سيليكون فالي بنك”

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أغلقت السلطات الأمريكية اليوم (الجمعة) مصرف “سيليكون فالي بنك” المقرب من أوساط التكنولوجيا، والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر، فيما عهدت إدارة الودائع للمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة.

وتخطط المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في أمريكا لإعادة فتح فروع البنك الاثنين المقبل والسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، وهو المبلغ الذي عادة ما تضمنه المؤسسة.

وكان القطاع المصرفي العالمي شهد بداية سيئة اليوم مع هبوط أسهمه في البورصات نتيجة القلق بشأن الصعوبات التي تواجهها مجموعة “إس في بي فاينانشل غروب” الأمريكية الشريك المفضل للعديد من شركات التكنولوجيا.

وفي بورصة باريس خسر سهم بنك “سوسيتيه جنرال” 4,96% فيما فقد سهم مصرف دويتشه بنك الألماني 9,85% من قيمته مع تراجع أسهم كومرتسبنك، ثاني أكبر مصارف ألمانيا، بنسبة 6,12%. كما تراجع سهم باركليز البريطاني بنسبة 3,83% والإيطالي أنتيسا سانباولو بنسبة 3,06% والسويسري “يو بي أس” بنسبة 4,45%.

وجاءت حالة “الذعر” كرد فعل على قيام زبائن بسحوبات كبرى من ودائعهم، كما باعت المجموعة على عجل 21 مليار دولار من الأسهم المالية، ما أدى إلى خسارة تُقدَّر بنحو 1,8 مليار دولار.