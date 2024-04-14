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مصدر رفيع المستوى: مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع الأطراف لوقف التصعيد

14 أبريل 2024 - 12:13 صباحًا

المناطق_متابعات

قال مصدر مصري رفيع المستوى لـ “القاهرة الإخبارية”، إن خلية أزمة من كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة و ترفع تقاريرها للرئيس السيسي على مدار الساعة.

وأضاف المصدر المصري لـ”القاهرة الإخبارية”، إن القاهرة تواصل تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة في إطار سعيها للتهدئة و السلام.

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14 أبريل 2024 - 12:13 صباحًا
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