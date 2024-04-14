مصدر رفيع المستوى: مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع الأطراف لوقف التصعيد

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قال مصدر مصري رفيع المستوى لـ “القاهرة الإخبارية”، إن خلية أزمة من كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة و ترفع تقاريرها للرئيس السيسي على مدار الساعة.

وأضاف المصدر المصري لـ”القاهرة الإخبارية”، إن القاهرة تواصل تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة في إطار سعيها للتهدئة و السلام.

وقالت مراسلة القاهرة الإخبارية، إن عشرات الطائرات المسيرة تحلق فوق سماء طوزخورماتو بصلاح الدين شمال شرقي العراق، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية