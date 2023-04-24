مصرع امرأة في مترو باريس بعدما علق معطفها في باب قطار

أعلنت الهيئة المستقلة للنقل والنيابة العامة في باريس مقـتل امرأة في مترو باريس بعدما علق معطفها في باب عربة أثناء نزولها من القطار.

وذكرت النيابة العامة أن الحـادث وقع أول أمس (السبت) في محطة مترو بيل-إير، حيث حاولت امرأة من مواليد عام 1977 النزول بسرعة من القطار لكن معطفها علق في باب العربة، وسحبها القطار معه عندما انطلق مجددا ما أدى لوفـاتها.

وأفادت الهيئة المستقلة للنقل في باريس أن السائق أصيب بصدمة واهتمت به إدارته وعناصر الإسعاف، مضيفة أنه جرى إطلاق خلية مساعدة للضحايا على الفور، فضلا عن فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحـادث.