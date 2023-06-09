مصرع روسي بهجوم سمكة قرش في أحد شواطئ الغردقة بمصر

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لقي شاب روسي حتفه، بعد أن هاجمته سمكة قرش في أحد الشواطئ بمدينة الغردقة الواقعة على البحر الأحمر شرقي مصر.

وحذرت القنصلية العامة الروسية بالغردقة، السائحين الروس من ارتياد الماء، وطالبتهم بتوخي الحذر والالتزام الصارم بقواعد السباحة والغطس المفروضة من قبل السلطات المصرية.

من جانبها، دعت وزارة البيئة المصرية فريق العمل المختصين بإدارة حادث هجوم سمكة القرش على أحد رواد شواطئ الغردقة، بتطبيق كامل السياسات المطبقة عالمياً لتحقيق أقصى درجات تحقيق السلامة لمرتادي شواطئ البحر الأحمر، واتخاذ كل ما يمكن عمله من إجراءات لتلافي تكرار حادث هجوم سمكة القرش مرة أخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو للحظة وقوع الحادث، والذي يظهر شخصاً يقاوم سمكة قرش، قبل أن تختفي تحت الماء.