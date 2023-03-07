مصرع طيارين باصطدام طائرتيهما في إيطاليا

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أعلن سلاح الجو الإيطالي مصرع طيارين باصطدام طائرتيهما خلال مناورة.

وأوضح، في بيان، اليوم، أن الطيارين لقيا حتفهما عندما اصطدمت طائرتان خفيفتان كانا يستقلانهما في الجو وسقطتا على الأرض.

وتحطمت طائرتان من طراز (يو-208) بالقرب من مطار غيدونيا العسكري، الواقع على بعد نحو 25 كيلومتراً شمال شرقي روما، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن إحدى الطائرتين سقطتا على حقل فيما سقطت الأخرى على سيارة متوقفة.

وأعربت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني عن تعازيها لأسر الطيارين وزملائهما.