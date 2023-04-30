مصرع مشجعة بسبب التدافع خلال مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي

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توفيـت مشجعة لنادي الرجاء البيضاوي المغربي أمس (السبت)؛ جراء إصابتها في حالة تدافع بمحيط استاد محمد الخامس الرياضي خلال مباراة الرجاء والأهلي المصري ضمن منافسات إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا.

وأصيبـت المشجعة وهي من مدينة المحمدية بحالة غيبوبة خارج المدرجات؛ بسبب التدافع والازدحام قبل انطلاق المباراة، لكنها توفيـت بعد نقلها إلى مستشفى مولاي يوسف لتلقي العلاج.

وأعلنت السلطات المعنية فتح تحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات وأسباب الوفـاة.

وكان الأهلي المصري قد تأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد التعادل دون أهداف مع مضيفه الرجاء المغربي أمس السبت ليستفيد من تفوقه 2-صفر في مباراة الذهاب