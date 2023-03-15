مصرع 10 أشخاص بفيضانات تركيا

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لقي 10 أشخاص مصرعهم بسبب الفيضانات في تركيا.

وتسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، التي ضربت ولايتين دمرهما زلزال الشهر الماضي، في تفاقم معاناة آلاف الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى، حيث أصبح ما لا يقل عن خمسة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وقال نعمان خطيب أوغلو، حاكم ولاية أديامان (حصن منصور)، إن شخصاً توفي في بلدة توت جنوب شرقي تركيا، حيث جرفت المياه منزلاً تقيم فيه مجموعة من الناجين من الزلزال.

وقال صالح أيهان، حاكم شانلي أورفة، لمحطة «هابر ترك» التلفزيونية، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم من جراء الفيضانات في المنطقة.

وفي وقت لاحق، عثر عمال الإنقاذ على جثث خمسة سوريين داخل شقة في طابق سفلي في شانلي أورفة، حسبما أفادت وكالة أنباء دوغان الخاصة (دي إتش إيه).

وأظهرت لقطات تلفزيونية من شانلي أورفة مياه الفيضانات تتدفق على طول الشارع وتجرف سيارات، وكذلك عملية إنقاذ رجل من ممر تحت جسر.

وأجلت السلطات العديد من الأشخاص من مخيم غمرته مياه الفيضانات في شانلي أورفه حيث كان الناجون من الزلزال يحتمون في الخيام.

وذكرت محطة «هابر ترك» أن السلطات أجلت أيضاً مرضى من مستشفى.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن أكثر من عشرة غواصين محترفين شاركوا في جهود الإنقاذ في المحافظتين.

كان زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر، ضرب أجزاء من تركيا وسوريا يوم السادس من فبراير الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 52 ألف شخص.