مصرع 33 شخصاً بفيضانات في أفغانستان

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قضى 33 شخصاً على الأقل منذ الجمعة، من جراء أمطار غزيرة وفيضانات في أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤول في إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد اليوم.

وتشهد نحو 20 من ولايات أفغانستان، البالغ عددها 34، مستويات مرتفعة من التساقطات بما فيها كابول.

وقال الناطق باسم إدارة الكوارث الطبيعية، جنان سايق: «بحسب المعلومات الأولية، تسببت الفيضانات منذ الجمعة في خسائر بشرية ومالية فادحة. قضى 33 شخصاً وأصيب 27 آخرون»، مشيراً إلى أن معظم الوفيات تعود إلى سقوط أسطح المساكن.

كما تسببت الأمطار في تدمير نحو 600 منزل بشكل كلي أو جزئي وجرف 580 كيلومتراً من الطرق.

وأشار إلى أن قرابة 800 هكتار من الأراضي الزراعية غمرت بالمياه ونفق 200 رأس ماشية.

وتضرب هذه الفيضانات كل البلاد تقريباً هذا الربيع، وهي فترة هطول الأمطار في أفغانستان.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية للأسبوع المقبل إلى هطول مزيد من الأمطار في البلاد، خصوصاً في ولايتي كابول وغزنة (وسط شرق) وننغرهار (شرق) وقندهار (جنوب).

ولقي نحو 60 شخصاً حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة من مارس.