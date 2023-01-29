مصرع 41 شخصاً جراء انقلاب حافلة جنوب غرب باكستان

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لقي 41 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون، جراء حادث تعرضت له حافلة ركاب اليوم في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح مسؤولون باكستانيون أن الحافلة المنكوبة كانت متجهة من مدينة كويتا نحو مدينة كراتشي، وجنحت عن الطريق وسقطت في وادٍ مجاور في منطقة “لسبيلة”، وأضرمت فيها النيران بعد انقلابها.

وقال مدير الإدارة المحلية حمزة أنجم، إن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث وتمكنت من إخماد الحريق، وتم انتشال 41 جثة، وإنقاذ بعض الركاب ونقلهم إلى المستشفى، مشيراً إلى أن الحافلة كانت تقل 48 راكباً.