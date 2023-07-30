مصرع 6 أشخاص في تحطم طائرة بكندا

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قالت شرطة الخيالة الكندية الملكية، اليوم الأحد، إنَّ 6 أشخاص لقوا حتفهم بعد تحطم طائرة صغيرة في منطقة كاناناسكيس الجبلية غربي كالجاري، حسبما أفادت “رويترز”.

وأضافت الشرطة أنَّ طائرة تقل 5 ركاب وطيارًا غادرت مطار “سبرينجبانك” بالقرب من كالجاري، ليل الجمعة، في طريقها إلى سالمون آرم في كولومبيا البريطانية.

وذكرت الشرطة أنَّ الاتصال بالطائرة انقطع في حوالي الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي، وبعد وقت قصير من الإبلاغ عن تأخر الطائرة أجرى سرب من سلاح الجو الملكي الكندي عملية بحث.

وأوضح مسؤول بالشرطة أنَّ السرب عثر على موقع تحطم الطائرة، وبحث بمساعدة فرق الإنقاذ عن ناجين، ولكن اتضح أنَّ جميع الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم.

وجرى انتشال جميع الجثث رغم صعوبة الأمر بسبب وعورة التضاريس، مُضيفًا أنَّ مجلس سلامة النقل الكندي يجري تحقيقًا في الواقعة.