مصرع 8 أشخاص نتيجة عواصف رعدية شرق أستراليا

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لقي ثمانية أشخاص مصرعهم جراء عواصف رعدية شديدة ضربت شرق أستراليا، تسببت في انقطاع التيار الكهربي عن عشرات الآلاف من المنازل.

وأكدت السلطات الأسترالية اليوم، أن العواصف اجتاحت ولايات فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وكوينزلاند، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة.

وحذرت السلطات من أن الارتفاع السريع في منسوب مياه الأنهار قد يؤدي إلى فيضانها وغمر أماكن التخييم على ضفافها.

وتوقع مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي هطول المزيد من الأمطار على الرغم من التوقعات بتراجع الطقس السيئ في وقت لاحق اليوم.

يذكر أنه في الوقت الذي تشهد فيه أستراليا هطولا للأمطار شرق البلاد، تكافح عدة مناطق في الغرب الحرائق، حيث تشهد أستراليا حاليا ظاهرة “النينيو” المناخية، التي يمكن أن تسبب ظواهر مناخية متقلبة تتراوح بين حرائق الغابات والأعاصير الاستوائية وحالات الجفاف الطويلة.