مصر: أزمة السكر غير مسبوقة.. الكيلو بـ50 جنيهاً

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تشهد مصر أزمة عنيفة في نقص المعروض من السكر ارتفعت حدتها خلال الأسبوع الجاري، ودفعت الأسعار نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة وصلت 50 جنيهاً للكيلوغرام الواحد في بعض المناطق.

ووفقاً لمصادر إخبارية، فإن عدداً من المناطق بالقاهرة والجيزة لم تجد أي معروض للسكر في الأسواق والمتاجر الكبرى والمحلات الصغيرة، وإن وجد في بعض الأماكن يكون بأسعار مرتفعة، وذلك رغم أن الحكومة كانت قد أعلنت مطلع شهر أكتوبر الماضي، مبادرة لخفض أسعار مجموعة من السلع، بنسب تراوح بين 15-25%، بينها السكر، على أن يتم بيع الكيلو للمستهلكين بسعر 27 جنيهاً للكيلو.

وقالت مصادر بوزارة التموين لـ«العربية»: «الهيئة العامة للسلع التموينية تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام يوم (السبت) القادم؛ بهدف المساهمة في زيادة المعروض المحلي».