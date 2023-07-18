مصر.. ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى “حدائق القبة”

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ذكرت صحيفة الأهرام الرسمية المصرية أن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث انهيار مبنى من خمسة طوابق في العاصمة المصرية القاهرة.

كان المبنى قائما في حي حدائق القبة المكتظ بالمباني العشوائية في شمال وسط القاهرة. ويبحث عمال الإنقاذ عن ناجين تحت الأنقاض.

وأكدت محافظة القاهرة أن سبب انهيار عقار حدائق القبة يعود إلى قيام مالك الطابق الأول بالعقار (تم ضبطه) بأعمال مخالفة دون تصريح من الحي، بهدم أحد الحيطان الداخلية الحاملة بغرض التوسعة، مما أثر على المبنى وأدى إلى انهياره، وفق ما أشارت المعاينة الأولية.

وقامت السلطات بصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، وكذلك صرف المساعدات العاجلة للمصابين. كما قرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار وإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار احترازيًا لبيان مدى تأثرها من الانهيار.

أفاد مصدر أمني، بتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم المتسبب في انهيار العقار السكني.