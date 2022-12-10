مصر.. استخراج هاتف محمول من معدة شاب بعد عملية صعبة (تفاصيل)

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نجح فريق طبي بمستشفى الطوارىء الجامعي بطنطا، بمصر، في إنقاذ حياة مريض ابتلع عن طريق الخطأ هاتف محمول، حيث تم استخراج الهاتف، عن طريق المنظار وبدون أي تدخل جراحي.

وأشاد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكي، بمهارة وكفاءة الفريق الجراحي الذى تدخل في الوقت المناسب لإنقاذ المريض، مؤكدا أن المستشفيات الجامعية تعمل بكامل جاهزيتها لخدمة المرضى بمحافظات الدلتا، موجهاً بتوفير الرعاية الطبية الكاملة للمريض حتى تماثله للشفاء.

وأوضح عميد كلية الطب بجامعة طنطا الدكتور أحمد غنيم أن مستشفى الطوارئ الجامعي استقبل شابا، في حالة حرجة جدا بعد ابتلاعه هاتفا محمولا عن طريق الخطأ منذ أكثر من شهرين، واستقر في المعدة وبداية الأثنى عشر؛ مما شكل تهديدا كبيرا على حياته بسبب حالة من القيء المستمر والانتفاخ بالبطن مع تيبس كامل في عضلات البطن مع احتمالات حدوث النزيف الداخلي او الانسداد المعدي او المعوي؛ مما استدعى التدخل السريع من الفريق الطبي المتواجد بالمستشفى الجامعي بإجراء منظار علاجي بدون أي تدخل جراحي.

ونجح الفريق الطبي في إنقاذ حياة المريض واستخراج الهاتف المحمول، مشيرا إلى أن عملية استخراج الهاتف المحمول استغرقت ساعة كاملة.