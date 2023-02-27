مصر: انتشال جثة طفل و3 مصابين من تحت أنقاض عقار

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انتشلت قوات الحماية المدنية المصرية، جثة طفل و3 مصابين من تحت أنقاض مبنى انهار بمدينة الإسكندرية شمال مصر، ولا تزال أعمال البحث جارية عن ضحايا آخرين.

وتبين من المعاينة الأولية أن عقارًا قديمًا بمنطقة بحري بحي الجمرك في الإسكندرية مكونًا من أرضي و3 طوابق، انهارت أسقف الطابق الأخير منه حتى الأرضي، ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة 3 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى رأس التين العام.

وفرضت قوات الشرطة حزاماً أمنيًا بموقع العقار المنهار حفاظًا على سلامة المارّة، وتواصل قوات الحماية المدنية أعمال رفع الأنقاض.