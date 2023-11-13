مصر تؤكد على موقفها من معبر رفح

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد، إن “من يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلي، من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية”.

وأعرب أبو زيد عن “الاستنكار الشديد لكل الادعاءات التي يتم الترويج لها بخلاف ذلك”، مشددا على “رفض مصر وعدم قبولها للمزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية، والمتضامنة بكل السبل مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

ودعا المتحدث باسم الخارجية “من يروج أو يدعي بغلق المعبر، إلى الرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسؤولي الإغاثة الدولية الذين زاروا المعبر”.