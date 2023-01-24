مصر تدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في هولندا

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أدانت مصر بشدة قيام زعيم أحد الحركات المتطرفة في هولندا بتمزيق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان الهولندي في لاهاي، في فعلٍ سافر ينتهك مقدسات المسلمين، ويؤجج خطاب الكراهية بين الأديان والشعوب، بما يهدد أمن واستقرار المجتمعات.

وأعربت مصر في البيان الصادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن بالغ قلقها تجاه تكرار حوادث إزدراء الأديان وتصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في عددٍ من الدول الأوروبية، مشددةً على مسؤولية تلك الدول عن منع تكرار مثل تلك الممارسات التي تتنافى مع منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية.