مصر تعلن ارتفاع وفيات وإصابات كورونا

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سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية، ارتفاعاً جديداً في إصابات فايروس كورونا خلال الأسبوع الجاري، إذ كشفت آخر إحصائية للوزارة عن تسجيل 61 إصابة جديدة، وهو متوسط الإصابات خلال أسبوع.

وبحسب صحف مصرية، فإن الوزارة سجلت 3 حالات وفاة، إذ بلغ إجمالي الوفيات 24 ألفاً و812، وبلغ إجمالي الإصابات 515 ألفاً و759 إصابة منذ بداية الجائحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، إن هناك ارتفاعاً في أعداد الإصابات والوفيات بفايروس كورونا أخيراً، ولكنه ارتفاع بسيط لم يؤثر على نسبة دخول المستشفيات، موضحاً أن أعراض الفايروس لم تتغير حتى الآن وما زالت تصيب الجهاز التنفسي للشخص، وهناك عدة أعراض أخرى قد تظهر على المصابين، ولكن الأعراض التنفسية هي الأساس في الإصابة.

وأضاف عبدالغفار، أن متحور «أوميكرون» ما زال يمثل معظم الإصابات في مصر، ولم يتم رصد متحورات جديدة للفايروس أخيراً.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على زيادة نسبة التطعيم ضد الفايروس لرفع المناعة المجتمعية، إذ بلغ إجمالي من تم تطعيمهم باللقاحات المضادة لفايروس «كورونا» نحو 41 مليون شخص، بإجمالي 100 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة، وأن اللقاحات الموجودة والمتاحة للتطعيم نحو 56 مليون جرعة.

وقال عبدالغفار إن الوزارة مستمرة في حملات «طرق الأبواب» بالمحافظات، إذ تم تطعيم 4 ملايين باللقاحات المضادة لفايروس كورونا، خلال حملة «طرق الأبواب» منذ إطلاقها في 29 يناير حتى 1 مارس 2023.

وأشار إلى أن الفايروس لم ينتهِ بعد، وهناك إجراءات وقائية من اللازم اتباعها، وهي الحرص على ارتداء الكمامة في أماكن التجمعات والأماكن المزدحمة وسيئة التهوية، وفي وجود حالة مشتبه في إصابتها بكورونا يجب على الشخص المشتبه في إصابته بكورونا، ارتداء الكمامة لعدم نقل العدوى للأشخاص غير المصابين.

وأضاف أنه يجب الالتزام بفترة العزل المنزلي لمدة 10 أيام من تاريخ ظهور الأعراض بالنسبة للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفايروس كورونا، ولكن من ليست لديهم أي علامات أو أعراض الالتزام بفترة العزل لمدة 5 أيام، ويمكن إخراج المريض من العزل مبكراً إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية.

وأكد ضرورة تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح بعد مرور 6 أشهر من تاريخ آخر جرعة، و3 أشهر لكبار السن، أو الذين يعانون من الإصابة بأمراض مزمنة.