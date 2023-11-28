مصر تهنئ المملكة بالفوز باستضافة معرض اكسبو الدولي 2030

القاهرة – أحمد حماد

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ٢٨ نوفمبر الجاري، عن خالص التهنئة للمملكة العربية السعودية على الفوز باستضافة معرض اكسبو الدولي لعام ٢٠٣٠ في مدينة الرياض.

وأكدت في بيان لوزارة الخارجية ثقتها في قدرة المملكة على تنظيم هذا الحدث الهام، وبما يضيف لرصيد الفعاليات الدولية الهامة التي نجحت المملكة العربية السعودية في تنظيمها.

وشددت مصر على أن فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم هذا الحدث الدولي الهام في الجولة الأولى للاقتراع، يعكس مقدار التقدير للعرض الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية، والثقة فى قدرتها على تنظيم الحدث بكل نجاح واقتدار، “متمنية للشعب السعودي دوام التوفيق والترقي”.