مصر تُدين القصف الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

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دانت مصر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في امتداد سافر جديد لسلسة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والنأي عن استهداف المنشآت المدنية.

وأكدت “الخارجية المصرية” في بيان اليوم، أن قصف مقر لدول عربية الذي يضطلع بدور أساسي في دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة؛ يتنافى مع مبادىء وقيم الإنسانية.

وأعربت في بيانها عن تضامن ووقوف القاهرة الكامل مع الدوحة ضد هذا الاعتداء الغاشم، مُجددةً مطالبتها للأطراف الدولية بضرورة اتخاذ مواقف جادة وواضحة والاضطلاع بمسؤولياتها إزاء وضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.