مصر.. حقيقة ظهور سمكة قرش في الإسكندرية بعد واقعة الغردقة

كشفت محافظة الإسكندرية، في بيان رسمي، مساء اليوم، حقيقة ظهور سمكة القرش في الإسكندرية وموقع اصطيادها، ردا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار صور لأحد الصيادين ممسكاً ببعض صغار أسماك القرش أمام منطقة المكس بالإسكندرية، مما أثار تساؤل البعض حول وجود أسماك قرش بتلك المناطق.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، فإن خبراء معهد علوم البحار والمصايد بالإسكندرية أفادوا أن الصورة المتداولة مع أحد الصيادين هو لقرش صغير مولود حديثاً وهو من نوع «ماكو ذو الزعنفة القصيرة Isurus oxyrinchus» ولا يمثل أي خطورة على المنطقة.

وأوضح خبراء معهد علوم البحار المصايد بالإسكندرية أن الصياد أقدم على رمي الغزل أو الشبك على بعد أكثر من 3 كيلو من الشاطئ بمنطقة موازية لمنطقة المكس.

وأكد الخبراء أن هذا النوع لا يعيش في هذه المنطقة لكن يعيش في الأماكن العميقة ووجوده في هذه الفترة طبيعي لأنه موسم تزاوج القروش سواء في البحر الأحمر أو البحر المتوسط ولا داعي لإثارة الذعر والبلبلة بنشر وتداول معلومات وصور تحمل أخبار مضللة.