مصر.. رئيس الوزراء يوجه بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها للنيابة العامة

المناطق_أحمد حماد

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، بسحب رخص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسؤوليها للنيابة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع خلية أزمة الحجاج برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن الحجاج الذين فقدوا أرواحهم خلال هذه الأزمة، معظمهم من الحجاج غير النظاميين حيث لم توفر لهم شركات السياحة التي قامت بتسفيرهم أي خدمات.

وأشار وزير الخارجية، إلى جهود الوزارة لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية، حيث تواصل القنصلية المصرية بجدة وفرق العمل المتعددة التي أوفدتها إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التنسيق مع السلطات السعودية وإجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم، والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم، فضلاً عن تخصيص بعثة قنصلية تتواجد على مدار الساعة بمستشفى شرق عرفات ومُجمع المعيصم الطبى.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء؛ لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين.

كما أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.