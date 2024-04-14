مصر: لا صحة لإغلاق المجال الجوي بشكل طارئ

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أعلنت الحكومة المصرية، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.

وكشف مجلس الوزراء المصري في بيان له اليوم (الأحد)، أن وزارة الطيران المدني، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية وفقا لـ “عكاظ” .

ووفقا للبيان، فقد شددت الوزارة على أن المجال الجوي المصري، وكذلك الحركة الجوية يعملان بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقاً لجداول التشغيل اليومية، ما عدا المتجهة لبعض الدول نتيجة لتوقف مجالها الجوي أمام حركة الطيران.