مصر: مقتل محامٍ منع جاره من ضرب والدته!

المناطق_متابعات

أقدم رجل مصري بمحافظة الفيوم، على قتل جاره بطريقة مأساوية داخل منزله وأمام أولاده الصغار وزوجته، بعدما انهال عليه بـ«فأس» على رأسه.

وتبين من التحريات أن المجني عليه في العقد الرابع من عمره يدعى سيد عويس خلف، كان يجلس أمام منزله يتسامر مع زوجته وأولاده، بينما خرج جاره من المنزل وسدد له عدة ضربات بالفأس على رأسه ورقبته، وسط فزع زوجة المجني عليه التي استغاثت بالجيران، فأمسكوا القاتل بينما كان المجني عليه قد لفظ أنفاسه الأخيرة. وأضافت التحريات أن المتهم كان دائم التعدي على والدته بالضرب، فيما تدخل المجني عليه عدة مرات لحماية الأم من بطش ابنها، فقرر الجاني الانتقام منه، وما أن رآه جالسًا أمام منزله، هاجمه وأنهى حياته.

وكانت البداية ببلاغ تلقته الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الفيوم، من الأهالي بمقتل المجني عليه على يد جاره، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهم الذي تم إحالته إلى النيابة العامة، ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الجريمة، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وإعداد تقرير بأسباب الوفاة، وتسليم الجثمان لذويه والتصريح بالدفن فور الانتهاء من التشريح، وإنهاء الإجراءات القانونية.