مصليات خاصة و عربات كهربائية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي

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تُقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الرعاية الكاملة والخدمات اللازمة؛لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من المُصلين والزوار للدخول والخروج من المسجد النبوي وإليه، وتسخير جميع الجهود لخدمتهم، من خلال توفير عربات كهربائية ومتحركة لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في ساحات المسجد النبوي، بالإضافة إلى توفير أكثر من ٢٥٠٠ عربة متحركة تُعار لهم مجاناً عبر المكتب المخصص لذلك فى الجهة الجنوبية الغربية مخرج رقم ۳۰۹ والجهة الشرقية الشمالية مخرج رقم ٣٤٣.

كما تهتم الوكالة بتخصيص وتهيئة ١٢ مصلى خاصًّا بكبار السن وذو الإعاقة على مقربة من أبواب المسجد النبوي و٤ مصليات في الساحات وغرفة خاصة للصم والبكم في سطح المسجد النبوي تتسع لـ ۱۰۰ شخص، وقد جهزت لأداء الصلاة فيها والتعرف على محتوى خطبة الجمعة من خلال ترجمتها بلغة الإشارة.

كما هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي مصاعد كهربائية للوصول لسطح المسجد النبوي و مصعد كهربائي في مواقف السيارات في الوحدة الخاصة بين مرفق رقم 1ومرفق رقم ٢ في الجهة الجنوبية، ومصعدين كهربائيين في الجهة الغربية باب ٩ والجهة الشرقية باب ٣٣ لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للسطح، بالإضافة إلى توفير دورات مياه خاصة بهم في جميع المرافق الصحية في قسمي الرجال والنساء.