مصليات وغرفة خاصة بالصم وعربات تنقل لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة في المسجد النبوي

المناطق_ المدينة المنورة

تكثّف الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين أعمالها بالمسجد النبوي لخدمة ضيوف الرحمن والزوار بصفة عامة ولخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بصفة خاصة.

وتعمل الهيئة علي تقديم أرقى وأفضل الخدمات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- , حيث جهزت 10 مواقع مخصصة للصلاة على مقربة من أبواب المسجد النبوي، و 4 مصليات” في التوسعة الشمالية، و 3 مصليات في التوسعة الغربية، و 3 مصليات في التوسعة الشرقية بالإضافة إلى تجهيز غرفة خاصة للصم والبكم في سطح المسجد النبوي تتسع لـ ” 100″ شخص لأداء الصلاة فيها والتعرف على محتوى خطبة الجمعة من خلال ترجمتها بلغة الإشارة.

ومن الخدمات التي تقدمها الهيئة توفير عربات كهربائية (جولف) وكراسي متحركة للتسهيل على ضيوف الرحمن والمصلين تنقلهم في المسجد النبوي وساحاته وتوفير أكثر من ٢٥٠٠ عربة متحركة تُعار لهم مجاناً في مخارج الساحات رقم ( 309، 340 ) بالإضافة إلى تجهيز المنحدرات على أبواب المسجد النبوي ومرافقه ووحدات وقوف السيارات لتسهيل حركة العربات, وكذلك تأمين حوامل خاصة لحافظات الشرب بارتفاع يتلاءم مع العربات المتحركة لتسهيل وصولهم لماء زمزم.

كما يوجد بالمسجد النبوي عدد من المصاعد الكهربائية في الجهة الغربية باب 9 والجهة الشرقية باب 33 لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لسطح المسجد النبوي، بالإضافة لمصاعد مواقف السيارات في الوحدة الخاصة بين مرفق رقم 202 ومرفق رقم 203 في الجهة الجنوبية والمرافق الشرقية.