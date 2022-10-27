مصمم معماري: 4 معايير يجب مراعاتها في البناء السكني تساهم في خفض التكاليف

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أولاً يجب ألا يكون هناك هدر بالمساحات، أو ارتفاع بالسقف؛ فارتفاع السقف يزيد عدد الدرج. وأيضًا يجب أن يكون هناك توحيد لمقاس الأبواب والنوافذ، وأيضًا يجب ألا يكون هناك هدر في الديكورات الخارجية الإنشائية المتقدمة في الواجهة بأكثر من 40 سم؛ إذ إن هناك مظلات وأعمدة غير مجدية، ومكلفة. ودائمًا يجب التفكير بالمطر والعزل المائي وتجمُّع الحَمَام والأتربة.

وبخصوص التشطيبات يجب أن تكون ذات رونق طويل الأمد، وتكون ذات خواص فيزيائية، تساعد في الحرارة والنظافة والاحتكاك والانزلاق. مثال: الأرضيات والواجهة تكون بلون الرمل، والأسقف طبقة واحدة سادة مع فراغ 25سم بقرب الحائط؛ لكي تخفي الستائر. وأيضًا الحوائط بلون لؤلئي. ويجب أن يكون طابع المنزل واحدًا حتى لغرف الأطفال.