مصمم معماري: 4 معايير يجب مراعاتها في البناء السكني تساهم في خفض التكاليف

المناطق_متابعات
كشف المهندس فهد الشمري، المصمم المعماري عضو المكاتب الهندسية والاستشارية، لـ”سبق” عن أربعة معايير يجب مراعاتها للمقبلين على شراء الأراضي بهدف البناء عليها، وأهمية تطبيق الكود السعودي لسلامة البناء الحديث والاستدامة والبيئة لخفض تكاليف البناء للمباني السكنية.. معتبرًا البناء على مساحات 250 مترًا إلى 400 متر مقنعًا؛ وذلك لانخفاض تكاليفها.
وأبان “الشمري” أن المشاكل التي تطرأ على الإسكان، سواء من المطورين أو الأفراد، ستختفي بعد إقرار الكود السعودي الذي قدَّم السلامة والاستدامة والحفاظ على البيئة والتأمين وفحص التربة، التي ستحمي المواطن من ظهور العيوب بعد استكمال البناء.
كيفية البدء في البناء وانتقاء الأرض وتقييمها؟
انتقاء الأرض يجب أن يكون من أربعة بنود مهمة: السلامة والاستدامة والبيئة وشكل الأرض. وتفصيل البنود الأربعة هو أن تكون بعيدة عن أسلاك الضغط العالي وأبراج الاتصالات والمصانع والتلوث البيئي من مجارٍ وحشرات وقوارض، وغيرها من الملوثات. وتستطيع الكشف عنها في تطبيق قوقل إرث. وبخصوص حجم الأرض فمساحة 250 مترًا إلى 400 متر مقنعة. ويجب أن تكون عريضة من الشارع، وعلاج تربتها منخفضة التكاليف. وأيضًا يجب أن تكون قريبة من العمل وتنقلاتك والسفر.
كيف أتقدم للمكاتب الهندسية لطلب تخطيط وتصميم للمنزل؟
تذكَّر ميزانيتك بشكل كامل، وعدد أفراد قاطني المبنى وأعمارهم واحتياجاتهم.. وأن يكون مبنى شبه تقليدي في الحي نفسه، أي لا يكون شاذًّا بالتخطيط أو الديكور أو التوزيع؛ لكي لا ينقص ذلك من قيمته السوقية. وعلى المكتب أن يقدم دراسة تكلفة، وأيضًا دراسة لاتجاه الشمس والرياح للمبنى، والاحتياج التفاعلي على المدى الطويل، مثل ممر للكرسي المتحرك، أو المصعد. وعلى المكتب أن يبحث عن سبل التوفير في البناء أو سبل البناء.
ما النصائح المهمة أثناء التخطيط والبناء؟
أولاً يجب ألا يكون هناك هدر بالمساحات، أو ارتفاع بالسقف؛ فارتفاع السقف يزيد عدد الدرج. وأيضًا يجب أن يكون هناك توحيد لمقاس الأبواب والنوافذ، وأيضًا يجب ألا يكون هناك هدر في الديكورات الخارجية الإنشائية المتقدمة في الواجهة بأكثر من 40 سم؛ إذ إن هناك مظلات وأعمدة غير مجدية، ومكلفة. ودائمًا يجب التفكير بالمطر والعزل المائي وتجمُّع الحَمَام والأتربة.
وبخصوص التشطيبات يجب أن تكون ذات رونق طويل الأمد، وتكون ذات خواص فيزيائية، تساعد في الحرارة والنظافة والاحتكاك والانزلاق. مثال: الأرضيات والواجهة تكون بلون الرمل، والأسقف طبقة واحدة سادة مع فراغ 25سم بقرب الحائط؛ لكي تخفي الستائر. وأيضًا الحوائط بلون لؤلئي. ويجب أن يكون طابع المنزل واحدًا حتى لغرف الأطفال.
ماذا عن النصائح المهمة في التكييف والأثاث؟
وبخصوص الأثاث هناك خيارات كثيرة وعديدة في السوق المحلي، ولا أنصح بالاستيراد لصعوبة التركيب. معيار الأسرة لدينا لشخصين 180 سم في 200 سم، ولشخص 140 سم إلى 90 في 2000 سم.
وللطفل الرضيع يجب أن يستطيع السرير رفع مستواه وخفض مستواه. وخيارات الأثاث الأبيض متوافرة بالسوق، وأفضل اللون الخشبي الطبيعي. والستائر بيضاء، والشيفون للخارج، والكنب يجب أن يكون معيارك لانتقائه الراحة، وأيضًا الإضاءة تكون صفراء بشدة، وإضاءة مناسبة ما عدا المطبخ ودورات المياه باللون الأبيض.
وبخصوص التكييف لكل متر مربع 1000 وحدة حرارية. ولمن يرغب بالمركزي يكون للدور الأول فقط، مع “سبلت” في الثاني والسطح.
هل الكود السعودي مجديًا أم غير مُجْدٍ؟
الكود السعودي مُجْدٍ، ويساهم بشكل مهم بمشاركة لجان حكومية وخاصة، تقدم السلامة والاستدامة والحفاظ على البيئة والتأمين وفحص التربة؛ لكي يحموا المواطن من العيوب الظاهرة وغير الظاهرة.
ما رأيك في بعض المشاكل التي حدثت في بعض المشاريع في الإسكان من المطورين والأفراد؟
هناك عيوب ظاهرة وغير ظاهرة، مثل الأراضي التي يوجد فيها مشاكل جيولوجية، أو بيئية، أو في مجاري السيول، أو قريبة من مصانع أو موجات مغناطيسية، أو مرادم قديمة، يجب أن تُدرس من الجهات المختصة، ويُربط بيع الأرض بفحص التربة وتكلفة علاج التربة. والمشاكل في الإنشاءات قضى عليها الكود السعودي -ولله الحمد- مع التأمين.