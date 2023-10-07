مصورة فرنسية توثق ارتباطها بالخيول العربية في معرض الرياض الدولي للكتاب

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توزّع كتاب “الخيول العربية الأصيلة” للمصورة الفرنسية جابرييل بوازيل، بين عدد من دور النشر في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 إثر نوعيته المُغايرة وجذبه لأعين القارئ، بصور يحملها في طياته من التقاطات عدسة “جابرييل” الخاصة؛ لتوثّق من خلالها مدى جمالية وفتنة الخيول العربية الأصيلة من مختلف دول العالم.

ويصوّر الكتاب رحلة ماتعة في جمال الخيل العربية الأصيلة، التي نقلتها جابرييل بزوايا مختلفة وبطريقة فنية، مكرّسةً ثلاثين عاماً من حياتها لتصوير الخيول وعلى وجه الخصوص الخيول العربية الأصيلة لما تتسم به من صفات تميزها عن غيرها كونها الأعرق نسباً والأكثر ذكاءً وقوة.

وروت المصورة الفرنسية في مقدمة كتابها نقطة التحول في حياتها وبدايتها المهنية والاحترافية في التقاط الصور للخيول العربية من خلال زيارتها في الثمانينات لمزرعة “الزهراء” المصرية لتربية الخيول في القاهرة، وحينها رأت مشهداً جمالياً تحت سماء رصاصية وفي سحابة من الغبار ظهور الحصان العربي بشكل مفاجئ من العدم، بجماله النقي، المفعم بالطاقة والقوة مما أثار شغفها لتوثيق هذه اللحظة بعدستها الخاصة ونقلها للعالم.

ووثقت “جابرييل” ارتباطها بالخيل العربية، عبر صور التقطتها لأرقى الخيول العربية الأصيلة في أجمل المواقع الطبيعية بين مزارع وميادين وحقول ومعالم تاريخية وغيرها في أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأدنى، والقارتين الأمريكيتين، وجنوب أفريقيا وأستراليا وكذلك الشرق الأوسط.

ويهدف الكتاب إلى إبراز جمال الخيول العربية الساحر الذي يكمن في قوتها ومرونتها ورشاقتها وقدرتها الجسدية على قطع المسافات والأميال بالإضافة إلى علاقتها الوثيقة بالفارس العربي والصحراء بمناخها القاسي وظروفها الصعبة التي تعد بيئة مثالية لتنمية مهاراتها، والتي تجعلها تتأقلم بسهولة مع أي بيئة وظروف مختلفة؛ فضلاً عن كونها جزءاً لا يتجزء من تاريخ وحضارة الجزيرة العربية.