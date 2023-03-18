مصير ميسي النهائي في باريس سان جيرمان

بعد إقصاء جديد في دوري الأبطال، ترك باريس سان جيرمان مع أفق لعدد قليل من الأهداف الرياضية، حيث تركز غرفة الملابس تمامًا على دوري الدرجة الأولى الفرنسي، الذي لا يزال يحتل المركز الأول فيه، بفارق 10 نقاط عن أولمبيك مرسيليا.

ولكن من حوله يعرفون أن تركيز الموسم قد انصب على كأس أوروبا، الأمر الذي جعل الفريق الباريسي يبدأ في التطلع إلى المستقبل، وأحد الأمور المجهولة على المدى القصير هو وضع ليو ميسي، في مفاوضات لتسوية تجديده المحتمل.

وفي هذه المرحلة، حتى غالتير لم يضع يده في النار: “من السابق لأوانه معرفة مستقبله، وميسي وباريس سان جيرمان جلسوا بالفعل للحديث، حيث أعترف المدرب الفرنسي بمعرفته أن “ليو والمجلس يتحدثون كثيرًا،”، ومع ذلك ، فهو يفضل التركيز على الرياضة.

وقال: “لقد قلت بالفعل أن بقاءه سيكون خبراً إيجابياً للجميع، أعلم أنه كان هناك الكثير من الانتقادات بعد بايرن ميونيخ، لكنه كان حاسماً في العديد من لحظات الموسم”.

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