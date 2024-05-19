مضر يوقف انتصارات الخليج في الجولة 25 من ممتاز شباب اليد وهبوط الهلال

المناطق_واس

واقترب النور خطوة جديدة من الخليج المتصدر، بعد فوزه على الصفا (39-26)، ليقلص الفارق إلى نقطتين فقط قبل جولة واحدة من ختام منافسات البطولة, في حين تأكد هبوط الهلال إلى بطولة المناطق في الموسم الرياضي المقبل 2024-2025م، بعد خسارته أمام المحيط بنتيجة (22-30).

وأسفرت نتائج باقي مباريات الجولة عن فوز الوحدة على الخويلدية (34-41)، وعزز الحزم فرصته في البقاء بين أندية الدوري بعد تغلبه على القارة (30-28)، وانتصر الهدى على الابتسام (33-28)، وفاز الأهلي على الترجي (27-21).

ويتصدر الخليج ترتيب البطولة برصيد 48 نقطة، والنور في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، ومضر الثالث برصيد 44 نقطة، ثم الصفا والأهلي والهدى في المراكز الرابع والخامس والسادس برصيد 28 نقطة لكلٍ منهم، والوحدة سابعًا برصيد 27 نقطة، والمحيط ثامنًا برصيد 24 نقطة، والترجي تاسعًا برصيد 16 نقطة، والابتسام في المركز العاشر برصيد 15 نقطة، والقارة والخويلدية في المركزين الحادي عشر والثاني عشر برصيد 13 نقطة، ثم الحزم الثالث عشر برصيد 11 نقطة، والهلال الرابع عشر برصيد 9 نقاط.