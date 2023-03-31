مضيفات “هدية” يقدمون 150 ألف وجبة إفطار صائم في رمضان

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تعمل مضيفات جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية على خدمة قاصدات الحرمين الشريفين بتقديم خدمات نوعية وإبداعية للمعتمرات والصائمات من أبرزها تقديم وجبات إفطار الصائمين لهن في سفر الإفطار الموزعة في المصليات النسائية بساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

وأوضح الرئيس التنفيذي للجمعية عبد العزيز الماجد، أن الجمعية تحرص على استقطاب مضيفات متخصصات من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في التعامل مع المعتمرات في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وتقوم بتدريبهن وتأهيلهن بدورات ولقاءات مباشرة بهدف الارتقاء بالخدمة، حيث يعمل مضيفات “هدية” على تقديم وجبات الإفطار للصائمات في المواقع المخصصة لمصليات النساء بالحرمين الشريفين، مبيناً أن هدية وفرت عدد 120 مضيفةً يعملون على تقديم 5 آلاف وجبة يومياً بساحات الحرمين الشريفين بعدد 150 ألف وجبة طيلة شهر رمضان المبارك.