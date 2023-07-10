مطارات الدمام تحذر من “حساب تويتر” احتيالي

المناطق_ الدمام

حذرت شركة ‎مطارات الدمام “داكو”، عامة الجمهور والشركات من حساب ‎عبر موقع “تويتر”، قام بأنشطة احتيالية بزعمه أنه يمثل الحساب الرسمي لمطار الأحساء الدولي.

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “تويتر”، أن الحساب المنسوب لـ”مطار الأحساء الدولي” لا يمت بصلة إلى حسابات شركة “داكو” الرسمية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تجاهه.

وأوصت بضرورة توخي الحيطة والحذر من التفاعل أو التعامل مع الحساب المشار إليه، أو التعامل التجاري معه، أو تزويده بأي معلومات، أو الاستفسار عن الحركة الجوية في مطار الأحساء الدولي، أو تناقل أي مواد إعلامية أو نشرات إعلانية تنشر عبر الحساب المذكور.