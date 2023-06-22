“مطارات القابضة” تدشِّن المراكزَ الإعلامية في مطاري جدة والمدينة

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دشَّنت شركة مطارات القابضة المراكز الإعلامية في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ،والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة؛بهدف تسهيل عمل وسائل الإعلام المحلية والدولية،والتعريف بالخدمات التي يقدمها مطارا جدة والمدينة للمسافرين وضيوف الرحمن طوال فترة موسم حج هذا العام 1444هـ ضمن العمل التكاملي والمستمر مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية وجميع الجهات ذات العلاقة.

ويأتي تدشين المراكز الإعلامية امتداداً للعمل الذي تم في موسم حج العام الماضي، الذي دُشِّن فيه المركز الإعلامي الخاص بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وتتمحور أعمال هذه المراكز في تقديم خدمات الدعم الإعلامي،من معلومات يومية وأرقام عن أعمال الحج والخدمات المقدمة للحجاج في مطاري جدة والمدينة، حيث تعمل المراكز على تزويد وسائل الإعلام المحلية والدولية بالمحتوى الإعلامي،إضافة إلى تقديم خدماتها للإعلاميين داخل المملكة وخارجها من الراغبين في تغطية وصول ومغادرة ضيوف الرحمن داخل صالات المطارات،كما تعمل على رصد المحتوى الإعلامي المنشور عن أنشطة المطارات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وقد أطلقت المراكز الإعلامية أيضاً مركزاً إعلامياً افتراضياً، يُوفَّر من خلاله للإعلاميين إمكانية التسجيل وتحميل المواد الإعلامية من وصور وفيديوهات متنوعة ومحدثة يومياً، كما تتيح المراكز للإعلاميين معرفة مواعيد حركة الرحلات الجوية في مرحلتي القدوم والمغادرة.

ويأتي إطلاق هذه المراكز لتعزيز العلاقة بين المطارات والقطاعات المختلفة،إضافة إلى نشر ثقافة الوعي وتثقيف المسافرين وضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين بالإجراءات والأنظمة والتسهيلات المقدمة لهم عبر وسائل الإعلام المتنوعة.

يذكر أن مطارات المملكة تُدار من قبل شركة مطارات القابضة التي تدير تشغيل 27 مطاراً بالسعودية عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، التي تهدف إلى تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها؛لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حالياً،ودعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات النوعية التي تليق بمكانة وطننا الغالي وفقاً للإستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كأحد مخرجات رؤية السعودية 2030.