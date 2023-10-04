“مطارات” القابضة توقّع مذكرة تفاهم مع اتحاد المطارات بالبرازيل على هامش مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي

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وقَّعت شركة مطارات القابضة اليوم ممثلةً برئيسها التنفيذي المهندس محمد المغلوث مذكرة تفاهم مع اتحاد المطارات بالبرازيل الذي يعد الاتحاد الوحيد الممثل لجميع المطارات الفيدرالية بالبرازيل.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الطرفين في مجال الطيران، وإدارة المطارات، كما ستسهم أيضًا في نمو، وتطوير صناعة الطيران بين المملكة العربية السعودية والبرازيل، كما شملت مجالات التعاون استكشاف الفرص الاستثمارية، والاطلاع على أفضل الممارسات، والابتكارات، والتقنيات، وتبادل الخبرات في مجال الطيران.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم على هامش مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الذي يعقد خلال الفترة 2 – 4 أكتوبر من العام الجاري في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، وبمشاركة 21 دولة من التكتل اللاتيني، وعدد من المنظمات الدولية مثل اتحاد النقل الجوي، ومجلس المطارات الدولي.

وتشارك مطارات القابضة في المؤتمر لتعزيز العلاقات مع مجتمع الطيران الدولي، وإبراز الفرص الاستثمارية للمطارات السعودية، والتأكيد على دور المملكة الرائد في قطاع الطيران.

يُذكر أن المؤتمر السعودي البرازيلي للطيران تتخلله جلسات حوارية تناقش عددًا من الموضوعات المهمة في مجال الطيران المدني كالاستدامة، والابتكار، وتجربة المسافر، والشراكة بين القطاع العام والخاص.

يُذكر أن مطارات المملكة تُدار من قبل شركة مطارات القابضة التي تدير تشغيل 27 مطاراً بالسعودية عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، مطارات جدة، مطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، التي تهدف إلى تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حالياً، ودعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات النوعية التي تليق بمكانة وطننا الغالي وفقاً للاستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كأحد مخرجات رؤية السعودية 2030.