مطارات جدة تُوَدع 185 هنديًّا ضمن رحلات الإجلاء التي تنفذها المملكة

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غادرت مساء أمس عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، طائرة هندية من نوع إيرباص، وعلى متنها 185 مسافرًا من الجالية الهندية إلى بلادهم، بعد وصولهم بحرًا من السودان.
وتم توديع ركاب الرحلة بالورود بحضور عدد من المسؤولين في هيئة الطيران المدني وشركة مطارات جدة والجهات الحكومية والتشغيلية بالمطار، وسط منظومة متكاملة من الخدمات لراحة وسلامة المسافرين.
وتأتي هذه الرحلات استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيه القيادة الرشيدة لنقل وإجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة؛ حيث وفّرت مطارات جدة كل سبل الراحة للمسافرين بدعم من القطاعات الحكومية والأهلية ومتابعة من الهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة.
واستمرارًا لتشغيل الرحلات الجوية المخصصة لنقل رعايا الدول الشقيقة والصديقة من المملكة إلى بلدانهم، كإسناد لعمليات الإجلاء التي نفّذتها المملكة من جمهورية السودان.