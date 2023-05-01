مطارات جدة تُوَدع 185 هنديًّا ضمن رحلات الإجلاء التي تنفذها المملكة

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غادرت مساء أمس عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، طائرة هندية من نوع إيرباص، وعلى متنها 185 مسافرًا من الجالية الهندية إلى بلادهم، بعد وصولهم بحرًا من السودان.