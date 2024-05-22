مطارا إسلام آباد وكراتشي.. خطوة استراتيجية طموحة تعبد الطريق إلى البقاع المقدسة

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وسّعت مبادرة طريق مكة في عامها السادس خطتها الخدماتية الطموحة بضم مطار جناح الدولي في مدينة كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية إلى جانب مطار إسلام آباد الدولي، وذلك تيسيرًا على الحجاج بالجمهورية بهدف تقديم أرقى الخدمات اللازمة داخل صالات المطار الدولي، بما يضمن سلاسة الإجراءات وتسلسل البيانات الصحيحة والدقيقة للحجاج تسهيلاً لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة وجودة عالية.

وأتت عملية التوسع في ضم مطار جناح، سعياً من المبادرة لجعل تجربة الحجاج فريدة في كل عام، من خلال التنوع الإجرائي في عدد من الخدمات، و في مقدمتها تواجد العديد من الكاونترات، التي تشمل التقنيات المعززة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة؛ الهادفة إلى توافر التجربة النوعية، حيث يشغل هذه الكوانترات الكوادر البشرية اللازمة المتخصصة بنفس الأداء والتميز وعلى أكمل وجه، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى التي تشمل تنظيم وتسهيل مسارات المغادرة من بلدان دول المبادرة إلى البقاع المقدسة.

وتجند المبادرة كوادرها البشرية في صالات المطارين بباكستان، والتي تتمتع بأعلى مقاييس المهنية في تطبيق معايير أمن وسلامة إجراءات الحجيج، وكذلك المتابعة الشاملة والمستمرة للتأكد من تطبيق معايير السلامة الصحية وغيرها، ورصد أداء جودة الخدمات من خلال بناء مؤشرات قياس وأداء للكادر البشري المكلف بهذه المهمة على مدار الساعة.

وتسعى المبادرة إلى تقديم تجارب علمية وعملية وبضمان جدية المعايير والمؤشرات، والتسهيلات اللحظية، لتخضع بشكل متواصل إلى العديد من التطويرات وتطويعها مع الجهات الشريكة في المبادرة ،لتكون ذات هدف واحد وهي خدمة الحجيج وشرف تقديم ما يليق بهم.

وأصبح مفهوم العمل في المبادرة يشمل مجموعة من المراحل الدقيقة، تتضمن؛ تقييم الجاهزية لمرحلة القدوم للحجاج عبر صالات مطارات الدول المستفيدة، وذلك عبر جولات ميدانية للكوادر المدربة المشرفة، لضمان جاهزية الصالات المحددة، والتأكيد على استعداد جميع نقاط وكوانترات العمل بتوافر كافة الأدوات والأجهزة النوعية دون أي خلل تقني قد يحدث؛ بالإضافة إلى الاهتمام بقياس أوقات الانتظار ومستويات الرضا في مراحل الخدمة بشكل لحظي.

وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس” أكد وكيل وزارة الشؤون الدينية بجمهورية باكستان ذو الفقار حيدر، أن التوسع في مبادرة طريق مكة” أسهمت بشكل جليّ في تسهيل إنهاء إجراءات المستفيدين لضيوف الرحمن من الجمهورية الباكستانية حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن مبادرة طريق مكة التي انطلقت في باكستان عام 2019م تتطور مع مرور الوقت، وشملت توسعاً حديثاً في هذا العام من خلال إضافة صالة جديدة في مطار كراتشي الدولي بجانب مطار إسلام آباد الدولي.

وشكر ذو الفقار خلال حديثه لـ (واس)، حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- على هذه المبادرة، التي أسهمت في تسريع إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم حتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة، وتيسيرها على الحجاج.

من جانبه أوضح المشرف على صالة المبادرة في مطار إسلام آباد الدولي العقيد سمير السلمي أن المبادرة تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن من مطار إسلام آباد الدولي وتيسر طرق الحجاج إلى مطاري الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، ومطار الملك عبد العزيز الدولي في محافظة جدة ،لافتاً النظر إلى أن صالة المبادرة تقدم خدماتها وفق أحدث التقنيات لخدمة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.