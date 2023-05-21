مطار العلا الدولي يحصل على شهادة الاعتماد لتجربة العميل من مجلس المطارات الدولي

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حصل مطار العلا الدولي على شهادة الاعتماد لتجربة العميل‬، ضمن تصنيف مجلس المطارات الدولي (ACI)، حيث تمنح هذه الشهادة للمطارات التي حرصت على التواصل والاستماع لآراء المسافرين حول جودة الخدمات المقدمة في مختلف مناطق السفر، والعمل على التطوير والتحسين المستمر.

وتزداد أهمية مطار العلا، بوصفه أحد أهم المطارات في المملكة، فيقصده آلاف السياح كل عام من مختلف دول العالم.

ويتميز مطار العلا الدولي بتصاميم عصرية مستوحاة من البيئة الطبيعية, باستخدام مواد محلية تنفرد بها المحافظة في عملية بناء صالات المسافرين،كما رُسِمَت لوحة جدارية باستخدام ألوان طبيعية مستخلصة من بيئة العُلا، بما يعكس طبيعة المدينة وينسجم مع تراثها العريق، بالإضافة إلى المنظومة المتكاملة من البنية التقنية والتجهيزات الآلية والإلكترونية الحديثة وفق أرقى المعايير الدولية.

وشملت أعمال التطوير في مطار العلا الدولي زيادة الطاقة الاستيعابية من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنويًا، فيما وصلت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو 2.4 مليون متر مربع .

ووقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا موخرا عقد تصميم “قطار العلا” مع مجموعة “سيسترا” الرائدة في مجال النقل العام، الذي يمتد بطول 50 كيلو متراً، يبدأ من مطار العلا الدولي جنوباً إلى مدينة الحِجر شمالاً، وسيتم تصميم عربات القطار بتصاميم مستوحاة من الإرث الطبيعي والتاريخي للمحافظة، وذلك في سبيل تحقيق رؤية العلا في تحقيق رؤيتها الطموحة بتحويل محافظة العلا إلى وجهة عالمية للسياحة وأكبر متحف حيّ في العالم.