مطار العلا الدولي يستقبل أولى الرحلات المباشرة القادمة من الدوحة على متن الخطوط الجوية القطرية

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أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن استقبال مطار العلا الدولي لأولى رحلات الخطوط الجوية القطرية المباشرة، التي وصلت إلى العلا مساء أمس، قادمة من مطار حمد الدولي بالدوحة.

كما أن الرحلات الجديدة ستوفر لضيوف الناقلة القطرية فرصة استكشاف العلا ومشاهدة عجائبها الطبيعية، والمشاركة في الفعاليات والمهرجات المُقامة فيها على مدار العام، بالإضافة إلى الاستمتاع بالإقامة في عددٍ من أبرز فنادقها الساحرة، وتجربة أجواء الضيافة الفاخرة التي تتمتع بها الوجهة السياحية، حيث أن الخطوط الجوية القطرية تسيّر رحلاتها حالياً إلى أكثر من 160 وجهة حول العالم، في آسيا والأمريكتين وأوروبا وخارجها، مما يوسع من فرص وصول الزوار إلى العلا من العديد من أنحاء العالم.

وستسير الخطوط الجوية القطرية رحلتين أسبوعياً بين الدوحة والعُلا يومي الجمعة والأحد، حيث تُغادر رحلة رقم QR1202 الدوحة الساعة 7:30 صباحاً يوم الجمعة، وتهبط في العُلا الساعة 10:10 صباحاً، وتغادر الرحلة رقم QR1203 من العلا الساعة 12:15 صباحاً لتصل إلى العاصمة القطرية الساعة 2:25 ظهراً، بينما يوم الأحد تُغادر رحلة رقم QR1202 الدوحة الساعة 8:05 صباحاً، وتهبط في العُلا الساعة 10:45 صباحاً، وتغادر الرحلة رقم QR1203 من العلا الساعة 11:45 صباحاً لتصل إلى العاصمة القطرية الساعة 1:55 ظهراً بالتوقيت المحلي.

وأوضح نائب الرئيس لقطاع إدارة الوجهات السياحية والتسويق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، رامي المعلم، أن النمو والنجاح المستمر الذي يشهده قطاع السياحة في العُلا يرتبط ارتباطاً جوهرياً بشراكات الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع خطوط الطيران في المنطقة والعالم، ومن خلال التعاون مع الخطوط الجوية القطرية، ستطلق الهيئة مرحلة جديدة من رحلات السفر المنتظمة إلى المدينة، مضيفاً أن كل إنجاز تحققه الهيئة بدءاً من افتتاح مطار العلا وحتى توسعته وزيادة عدد رحلاته، تم وضعه بهدف دعوة السياح من جميع أنحاء العالم لزيارة هذه الوجهة الرائعة واستكشافها.

وتستضيف العلا مجموعة من الأنشطة والعروض والفعاليات والمهرجانات الترفيهية على مدار العام بهدف التعريف أكثر بهويتها ومكانتها الرائدة كوجهة عالمية للتراث والفنون والثقافة والرياضة والموسيقى وفنون الطهي وغيرها المزيد، حيث تقام فعالياتها تحت شعار “لحظات العلا”، وتقدم عدداً من المهرجانات الترفيهية مثل: مهرجان شتاء طنطورة، ومهرجان الممالك القديمة، ومهرجان فنون العلا، وجميعها ترحب بحضور المسافرين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الرحلة الجديدة التي ستُسيرها الناقلة القطرية، ويمكن للمسافرين الوصول إلى محافظة العُلا محلياً من خلال رحلاتٍ مباشرة من الرياض وجدة والدمام، ودولياً من دبي، على مدار العام.