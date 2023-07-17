مطار الملك خالد الأكثر التزاما الشهر الماضي

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حصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 82% وفقا للتقرير الشهري للهيئة العامة للطيران المدني، عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر يونيو 2023م،

وأوضحت الهيئة أن كلاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومطار أبها الدولي، ومطار حائل، ومطار القريات حصلت على المراكز المتقدمة في التقرير، إذ اتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات، وذلك وفقاً لأربعة عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء.

وأبانت أنها قسمت المطارات إلى 5 فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنوياً، وجاء ثانياً مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام بلغت 82%.

وأشارت إلى أن في الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على المركز الأول بنسبة 82%، فيما حصل مطار الملك فهد الدولي على نسبة 73%. وفي الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100%.

وجاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان ثانياً بنسبة التزام 73%، فيما حصل مطار حائل على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياُ، بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.

وفي الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار القريات على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.