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“مطار الملك عبدالعزيز” يحذّر من عروض توظيف وهمية تنتحل اسمه

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 19 فبراير 2023 - 1:13 صباحًا

المناطق_متابعات

حذّر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، من عروض توظيف وهمية، تزعم ارتباطها بوظائف شاغرة بالمطار.

وأكد المطار أنه يمكن التأكد من صدق هذه العروض من خلال الحسابات الرسمية لمطارات جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي.

ويأتي تنويه المطار متناغمًا مع تحذيرات حملة البنوك السعودية المستمرة للتحذير من مخاطر إعطاء البيانات للإعلانات الوهمية، التي تزعم اتصالها ببعض البنوك، بغرض استغلال هذه البيانات في عمليات السرقة.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 19 فبراير 2023 - 1:13 صباحًا
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