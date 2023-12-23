مطار مدينة سوتشي الروسية يعلن تحويل 19 رحلة بسبب سوء الأحوال الجوية

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أعلن في مدينة سوتشي في جنوب روسيا اليوم, تحويل مسار 19 رحلة جوية إلى مطارات بديلة.

وأفاد مسؤول في المطار في تصريح صحفي ، أن مطار المدينة الجوي قام بتحويل مسار تلك الرحلات نظراً لسوء الأحوال الجوية ، مشيراً إلى أن المطار سيعمل وفقاً للظروف الجوية الفعلية.

من جانبه ، قال عمدة المدينة أليكسي كوبايجورودسكي : إن المدينة تشهد سقوط أمطار غزيرة، وسيول تستمر لمدة ثلاثة أيام، وهبوب رياح وعواصف قوية، ومن المحتمل تساقط الثلوج على الساحل ، مشيراً إلى أنه سيتم إغلاق الشواطئ الشتوية بسبب تلك العواصف .