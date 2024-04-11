مطالب بافتتاح مركز للهلال الأحمر في مركز “قنا”

المناطق_عمر آل قايد

طالب أهالي مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير هيئة الهلال الأحمر السعودي بافتتاح (مركز هلال أحمر) يخدم المركز؛ حيث إن المركز يقع على طريق “رعلة ” الرابط لقرى المركزين مع بقية محافظات ومدن المملكة، وأقرب مركز تابع للهلال الأحمر يقع في مركز بحر أبوسكينة ويبعد عن المركز بأكثر من 26 كلم.

وقال كل من: عبدالرحمن أحمد عسيري، وخالد الغابري ، عبدالرحمن السعدي، عن الأهالي لـ”المناطق”: إن طريق “رعلة ” يشهد حوادث مستمرة تسببت في إزهاق وإصابة مئات الأرواح التي تجاوزت أكثر من 1800 قتيل ومصاب، بالإضافة إلى بعد مركز الهلال الأحمر، وفي حال وقع حادث يقوم أهالي المركز بنقل بعض الحالات بمركباتهم، وهذا قد ينتج عنه أضرار أخرى بالمصابين نتيجة الإسعاف الخاطئ لهم، أضافة إلى الحالات المرضية بالمركز والقرى التابعة للمركز.

ويشهد طريق رعلة حركة مرورية كثيفة، وحوادث متكررة؛ ما يجعل افتتاح مركز للإسعاف أمرًا مهمًّا، يخدم مركز قنا ومركز إخلال من خلاله.