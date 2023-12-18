“مطرية جديدة” نهاية الأسبوع..”الحصيني”: مختلفة الغزارة واليوم يخف البرد قليلاً!

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس بلجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني”؛ أن اليوم الإثنين هو الثاني عشر من موسم المربعانية لعام 1445هـ، مشيراً إلى أنه متوقع ان يخف البرد قليلاً مع بقاء الأجواء باردة في الليل وطرفي النهار على الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الجنوبية.